Глава "Нафтогаза": Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Киев стремится заручиться поддержкой Вашингтона в переговорах по газу с Москвой, стороны близки к тому, чтобы наладить поставки на Украину американского газа. Об этом заявил глава правления компании "Нафтогаз" Андрей Коболев.

"В этот раз мы подошли к этому вопросу [поставок газа из США] очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - сказал Коболев в интервью украинскому бюро "Голоса Америки".

По данным СМИ, глава "Нафтогаза" находился 1 мая в Вашингтоне, где намеревался заручиться поддержкой американской стороны в газовых переговорах с РФ, а также относительно совместного противодействия строительству газопровода "Северный поток - 2".

"Наш главный месседж касается в первую очередь той непростой ситуации, которая сложилась вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года", - сказал глава компании. Коболев отметил, что с 2020 года этот договор прекращает действие и пока Киеву позиция "Газпрома" кажется "непонятной".

"Мы считаем, что они ["Газпром"] тянут время. Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009 году, то есть 10 лет тому назад, и попытаться сделать кризис, который позволит им продвинуть собственный интерес", - сказал глава "Нафтогаза", отметив, что вероятность "новой газовой войны" между Киевом и Москвой с 2020 года "очень высока".

Коболев сообщил, что рекомендует украинской власти вести работу в двух направлениях, чтобы упредить возможный дефицит газа в стране, - это увеличивать импорт газа с европейского направления, а также наращивать запасы топлива в подземных хранилищах. Он отметил, что на текущий год стоит задача увеличить плановые запасы газа в ПХГ Украины на 3 млрд куб. м до 20 млрд куб. м.

Ранее коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что в мае этого года планируются трехсторонние переговоры по газу с участием ЕС и РФ. По его словам, Киев и Брюссель имеют консолидированную позицию и намерены предложить российской стороне заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет с бронированием РФ 60 из 90 млрд куб. м транзитной мощности в год.