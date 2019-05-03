В OMV заявили, что рано говорить о возможности задержки запуска "Северного потока - 2"

ТАСС, 3 мая. Задержка с выдачей разрешения Данией на прокладку газопровода "Северный поток - 2" пока не повлияла на сроки реализации проекта, но и в случае сдвигов темпы по укладке трубы могут компенсировать любое отставание. Об этом в ходе пресс-конференции сказал глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле. Компания является одним из пяти европейских участников проекта.

"Я всегда обеспокоен, если речь идет о задержке выдачи разрешений, особенно учитывая тот факт, что Дания прежде уже выдала разрешение для "Северного потока - 1". Не понятно, почему сейчас принятие решения [по "Северному потоку - 2"] занимает так много времени. Тем не менее проект идет по графику и в рамках заложенного бюджета. Как вы видите, мы уже подали Дании заявки на три различных маршрута, сейчас дело за ними. Но я считаю, что рано спекулировать на тему, будет ли задержка сроков реализации проекта или нет. Менеджмент Nord Stream 2 AG делает свою работу потрясающе, укладка идет очень быстрыми темпами, поэтому мы сможем компенсировать любую задержку сроков", - сказал он.

В середине апреля Датское энергетическое агентство получило заявку на строительство "Северного потока - 2" по третьему маршруту, который проходит в исключительной экономической зоне страны южнее острова Борнхольм.

В августе прошлого года Nord Stream 2 AG подала заявку на альтернативный маршрут прокладки трубы в Дании. Основной маршрут пролегает в территориальных водах к югу от острова Борнхольм; альтернативный, который длиннее основного на 36 км, может пройти в исключительной экономической зоне страны к северо-западу от Борнхольма. Но Датское энергетическое агентство попросило Nord Stream 2 AG включить в экологическую оценку также вариант прокладки газопровода в датской исключительной экономической зоне к югу от острова Борнхольм.

Необходимость найти альтернативный маршрут "Северного потока - 2" связана с изменениями в законодательстве Дании. В 2017 году Дания приняла поправки к закону о континентальном шельфе, согласно которым МИД Дании может отклонить заявку на строительство трубопровода в территориальных водах страны. В случае альтернативного варианта строительство газопровода регулируется Конвенцией ООН по морскому праву - таким образом, МИД Дании уже не сможет заблокировать проект. Предпочтительным для Nord Stream 2 AG по-прежнему остается первоначальный вариант маршрута, и в компании по-прежнему рассчитывают, что датские власти одобрят именно его.

Риски для сроков

При этом, как сообщала датская газета Politiken, завершение прокладки "Северного потока - 2", запланированное на конец 2019 года, может задержаться на год.

До недавнего времени альтернатива двум первым вариантам маршрута газопровода не рассматривалась из-за спора о морских границах между Данией и Польшей. Однако страны смогли договориться, и в ближайшие месяцы должны разграничить ответственность за морское дно. Датское энергетическое агентство предложило Nord Stream 2 AG рассмотреть и этот вариант, поскольку ведомство обязано выбирать маршруты пролегания труб, представляющие наименьшую опасность для окружающей среды и судоходства.