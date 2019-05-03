Канцлер Австрии заявил о твердой поддержке "Северного потока - 2"

ВЕНА, 3 мая. /ТАСС/. Австрия поддерживает строительство газопровода "Северный поток - 2" и считает его основой своей энергетической безопасности, несмотря на противоположное мнение политиков в Брюсселе. Об этом заявил в пятницу журналистам австрийский канцлер Себастьян Курц.

"Касательно "Северного потока - 2", мы положительно относимся к этому проекту, потому что Австрия в нем участвует, в нем участвует одна из крупнейших австрийских компаний OMV, которая частично находится в государственной собственности. Мы считаем очень важной энергетическую безопасность", - ответил Курц на просьбу прокомментировать отношение к позиции кандидата на пост главы Еврокомиссии (ЕК) Манфреда Вебера, который выступает против "Северного потока - 2".

Курц отметил, что с пониманием относится к наличию разных точек зрения. "Я несу ответственность как австрийский федеральный канцлер. Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет, и это нас не разделяет", - добавил Курц.

Ранее единый кандидат на пост главы Еврокомиссии от консервативной Европейской народной партии Манфред Вебер пообещал заблокировать строительство газопровода "Северный поток -2" в случае, если займет должность председателя ЕК. Кандидатуру Вебера на пост главы ЕК поддерживает канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии Себастьян Курц.