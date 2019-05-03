Советский завод Украины "Свема" выставлен на продажу за $15 тыс.

КИЕВ, 3 мая. /ТАСС/. Известный советский и украинский завод видео- и фотопленок "Свема" (г. Шостка, Сумская область), имевший в СССР стратегическое значение, выставлен на продажу по остаточной цене в 404 669,00 гривен (чуть более $15 тыс.) Объявление о проведении аукциона по продаже имущества предприятия "Свема", назначенного на 31 мая 2019 года, размещено на сайте Минюста Украины.

Из основного перечня имущества, которое продается за долги, самым ценным является насосная станция номер два одного из строений. Ее стартовая стоимость - 105,27 тыс. гривен (примерно $3,9 тыс.).

Завод "Свема" был основан в городе Шостка в 1931 году. После распада СССР производственное объединение "Свема" перешло в собственность правительства Украины. В настоящее время 91,6% акций "Свемы" принадлежит государству, 8,4% - физическим и юридическим лицам. На предприятии выпускали кино- и фотопленку, фотобумагу, а также рентгеновскую пленку и магнитную ленту для видео- и звукозаписи. На пленку "Свемы" было снято большинство советских фильмов. В постсоветский период производство постепенно сокращалось вплоть до полного прекращения. "Свема" занимает площадь около 200 га, на ней расположено более 200 корпусов. Большинство из них находится в заброшенном состоянии.