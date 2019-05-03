В Ростехе заявили о готовности к переговорам по продаже Турции Су-57

ТАСС, 3 мая. Россия готова к проведению переговоров с Турцией о возможной закупке новейшего истребителя пятого поколения российского производства Су-57Э. Об этом в интервью агентству Anadolu заявил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

По его словам, Турция - "привлекательный рынок для российского боевого самолета пятого поколения Су-57Э". Чемезов добавил, что "если Анкара проявит интерес к закупке этого самолета, мы готовы к сотрудничеству по этой теме". При этом глава Ростеха пояснил, что документы, разрешающие экспорт этого российского истребителя пятого поколения, уже согласованы.

Чемезов также подчеркнул, что для России очень важно развитие партнерства с Турцией в области ПВО. "Наши страны обладают необходимыми компетенциями для развития технологического сотрудничества в данной сфере. Поэтому мы только будем приветствовать желание турецкой стороны стать партнером по проекту С-500", - отметил генеральный директор Ростеха.