В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

ТАЛЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Лишь один слиток золота хранится сейчас в Банке Эстонии (Центробанк), но даже в случае необходимости его нельзя будет реализовать на финансовых рынках из-за недостаточной чистоты металла. Об этом рассказал руководитель отдела финансовых рынков Банка Эстонии Фабио Филипоцци в эфире телеканала ETV.

По его словам, единственный хранящийся в Банке Эстонии слиток золота весит 11 кг и стоит около €500 тыс. Возраст слитка составляет почти 100 лет. "В некотором роде это музейный экспонат, так как его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках", - добавил представитель Центробанка.

Весь же золотой запас Эстонии составляет 256 кг. Его основная часть по традиции хранится в Нью-Йорке.

"В целях безопасности большую часть золота решили держать в иностранных банках еще во времена первой Эстонской Республики (1918-1940), - сказал Филипоцци. - Так и повелось".

Он добавил, что еще порядка около €660 млн Банк Эстонии инвестировал в облигации и акции.

3 мая Банк Эстонии отметил свое 100-летие. В этот день в 1919 году на расчетный счет центробанка страны была переведена первая сумма в 10 млн марок. Еще спустя два года ЦБ выпустил первые банкноты.