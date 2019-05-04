"Известия": экспорт черной икры из России может вырасти в пять раз к концу 2024 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) планирует увеличить экспорт черной икры из России к концу 2024 года в пять раз - до 38 т. Об этом в субботу сообщает газета "Известия" , которая ознакомилась с материалами ведомства, направленными в Госдуму.

"За шесть лет Росрыболовство намерено увеличить экспорт черной икры в пять раз - до 38 т", - пишет газета, ссылаясь на материалы агентства. Согласно национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", поставки за границу агропромышленной продукцииза этот период должны удвоиться и достичь $45 млрд. В Росрыболовстве ожидают, что экспорт черной икры увеличится в том числе за счет роста производства.

По данным агентства, за последние восемь лет производство черной икры в России увеличилось более чем в три раза, если в 2010 году объем производства составлял 13 т, то в 2018 году он достиг 44 т. Кроме того, есть перспективы для дальнейшего его наращивания, что приведет к увеличению поставок за рубеж.

В документах, с которыми ознакомилились "Известия", отмечено, что в пять раз планируется увеличить и долю переработанной продукции (рыбное филе, рыбная мука), которая пойдет за рубеж. При этом долю вывоза замороженной рыбы хотят снизить с 85% в 2018 году до 39% в 2024 году.

"Увеличению объема экспорта будет способствовать расширение его географии. Требуется начать масштабные поставки в Бразилию, Индию, ОАЭ, страны Евросоюза (в части товарной аквакультуры), также планируется увеличивать объем вывоза продукции в Китай и США (с расширением ассортимента)", - говорится в публикации газеты.