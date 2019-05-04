"Известия": экспорт черной икры из России может вырасти в пять раз к концу 2024 года

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) планирует увеличить экспорт черной икры из России к концу 2024 года в пять раз - до 38 т. Об этом в субботу сообщает газета "Известия", которая ознакомилась с материалами ведомства, направленными в Госдуму.
"За шесть лет Росрыболовство намерено увеличить экспорт черной икры в пять раз - до 38 т", - пишет газета, ссылаясь на материалы агентства. Согласно национальному проекту "Международная кооперация и экспорт", поставки за границу агропромышленной продукцииза этот период должны удвоиться и достичь $45 млрд. В Росрыболовстве ожидают, что экспорт черной икры увеличится в том числе за счет роста производства.
По данным агентства, за последние восемь лет производство черной икры в России увеличилось более чем в три раза, если в 2010 году объем производства составлял 13 т, то в 2018 году он достиг 44 т. Кроме того, есть перспективы для дальнейшего его наращивания, что приведет к увеличению поставок за рубеж.
В документах, с которыми ознакомилились "Известия", отмечено, что в пять раз планируется увеличить и долю переработанной продукции (рыбное филе, рыбная мука), которая пойдет за рубеж. При этом долю вывоза замороженной рыбы хотят снизить с 85% в 2018 году до 39% в 2024 году.
"Увеличению объема экспорта будет способствовать расширение его географии. Требуется начать масштабные поставки в Бразилию, Индию, ОАЭ, страны Евросоюза (в части товарной аквакультуры), также планируется увеличивать объем вывоза продукции в Китай и США (с расширением ассортимента)", - говорится в публикации газеты.
Согласно планам программы "Экспорт в АПК", который входит в нацпроект "Международная кооперация и экспорт", вывоз рыбы и рыбной продукции за период с 2018 года по 2024 год возрастет на 2,3% в товарном весе: с 2307 тыс. т до 2360 тыс. т. А также в 1,6 раз в денежном выражении - с $5,26 млрд до $8,47 млрд.
В вопросе аттестации отечественных предприятий, которые планируют поставлять черную икру за рубеж, Росрыболовство рассчитывает на содействие Россельхознадзора.
Конкуренция с Китаем
Основным конкурентом производителей из России, в том числе и на отечественном рынке, является Китай, отмечают "Известия". За три года поставки черной икры из КНР на российский рынок выросли с 3,5 т в 2015 году до почти 17 т в 2018 году. КНР в последние годы увеличивает экспорт в другие государства благодаря снижению цен в ущерб качеству. Так, например, в Евросоюзе доля черной икры из Китая выросла за несколько лет с 13% до 70%.
"Поставщики из КНР пытаются демпинговать, в том числе и с помощью наших недобросовестных участников рынка", - сообщили газете в Росрыболовстве. В агентстве отметили, что если в России себестоимость черной икры составляет более 20-35 тыс. рублей за 1 кг, то стомость аналога из Китая может составить 10-14 тыс. "Причем недобросовестные игроки отечественного рынка зачастую выдают его за российскую продукцию", - добавили в Росрыболовстве.
Сейчас Росрыболовство совместно с Союзом осетроводов занимается разработкой системы электронной маркировки товаров, куда также входит икра. Специалисты считают, что это поможет предотвратить легализацию фальсификата и браконьерской продукции.