Завод "Электроцинк" остановил работу технологического оборудования

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 мая. /ТАСС/. Завод "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК) в Северной Осетии, производство которого пострадало от пожара в октябре 2018 года, остановил работу технологического оборудования, сообщила в субботу пресс-служба завода.

"Печи вельццеха "Электроцинка" полностью остановлены и выведены из эксплуатации, текущий клинкер, просыпавшийся во время останавливающего вращения печей, отгружен 1-2 мая. Некоторое время с территории завода будет продолжаться отгрузка клинкера с отвалов. Все технологическое оборудование завода остановлено с прекращением подачи энергоресурсов", - говорится в сообщении.

Власти Северной Осетии и руководство УГМК ранее предварительно договорились о консервации и полной остановке завода. Для 1,8 тыс. работников предприятия был введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней зарплаты. Число людей, которые могут потерять работу после закрытия завода, более чем вчетверо превышает количество вакансий в регионе по рабочим специальностям.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия, проект консервации завода находится на экспертизе промышленной безопасности. На "Электроцинке" ожидают заключение экспертизы до конца мая.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - 1806 человек.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.