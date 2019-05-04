Медведчук считает, что руководство "Нафтогаза" является угрозой энергобезопасности Украины

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Реакция председателя правления компании "Нафтогаз" Андрея Коболева на заявление президента РФ Владимира Путина об угрозе газоснабжению Украины в случае потери транзита российского газа - не более чем попытка оправдать собственную беспомощность и преступную деятельность на протяжении последних пяти лет. Такое мнение высказал в субботу председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Пустые домыслы Коболева о якобы старте нового этапа газовых переговоров свидетельствуют не только об оторванности от реальности, но и о непрофессионализме руководства "Нафтогаза", наносящего ущерб национальным экономическим интересам страны", - заявил политик на сайте партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

По мнению Медведчука, "нынешняя команда управленцев НАК "Нафтогаз Украины" вообще не способна вести сколь-нибудь конструктивный диалог для обеспечения транзита природного газа из РФ в Европу через газотранспортную систему Украины". "А диалог этот необходим, ведь срок действующего контракта заканчивается уже 1 января 2020 года. Согласно аудированному Deloitte документу, доход НАК "Нафтогаз Украины" от транзита природного газа в прошлом году составил 72,3 млрд гривен ($2,7 млрд). Без сомнения, потеря этого источника доходов - болезненный удар по бюджету страны", - отмечает Медведчук.

Он также напомнил о скором запуске газопроводов в обход Украины - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". "Все это способно не только обнулить транзитный потенциал нашей страны, но и поставить под вопрос само будущее украинской ГТС", - подчеркнул политик.

По его словам, непрофессиональные действия руководства "Нафтогаза" уже привели к рекордному росту цен на газ на Украине и, как следствие, взвинчиванию коммунальных тарифов. В 2014-2019 годах долг населения за жилищно-коммунальные услуги вырос на 472% - с 12,1 млрд гривен в 2013 году до 69,2 млрд гривен на 1 апреля 2019 года.

"Пытаясь сохранить преступную схему псевдореверсных поставок из Европы по формуле "Дюссельдорф плюс", власть продолжает цинично лгать о якобы выгодности закупки голубого топлива на европейском хабе и отсутствии экономической целесообразности прямых закупок природного газа в РФ. При этом в стране просто заоблачные коммунальные тарифы, непосильные для большинства украинцев. И последнее снижение властью цены газа на 30 копеек за кубометр - это не решение проблемы, а скорее издевка над десятками миллионов украинцев. Неприкрытая насмешка, заставляющая вспомнить известную библейскую историю о 30 сребрениках", - подчеркнул Медведчук.

Пути решения проблемы

Политик предлагает решать газовый вопрос на Украине комплексно. "Во-первых, в ходе переговоров, уже проведенных мной и [основателем "Оппозиционной платформы - За жизнь"] Юрием Бойко в Москве с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и руководителем ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, достигнута договоренность о том, что заключение контракта о прямых поставках российского газа на Украину позволит снизить его цену для конечного потребителя на 25%", - сказал Медведчук.

Во вторых, по его мнению, надо отменить НДС для поставщиков природного газа, на которых возложены специальные обязанности по поставке природного газа бытовым потребителям при формировании цены на газ для населения, а также отмена платы за пользование недрами для АО "Укргаздобыча". "В третьих, необходимо принятие парламентом разработанного нами законопроекта "О списании задолженности населения за поставку природного газа, централизованное отопление и поставку горячей воды, поставку электрической энергии, которая сформировалась по состоянию на 1 января 2019 года", - считает глава политсовета партии.

Медведчук также считает, что для сохранения за Украиной статуса страны-транзитера и загрузки в полном объеме украинской ГТС "следует создать трехсторонний газотранспортный консорциум с участием РФ как единственного поставщика и ЕС как конечного потребителя". "Именно предложенный комплекс мер способен обеспечить реальную защиту национальных экономических интересов Украины. Это позволит отменить грабительские коммунальные тарифы и повысить благосостояние граждан страны", - отметил Медведчук.