Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество. Список выставленного на продажу опубликован на сайте украинской Центральной универсальной товарной биржи.

"Отдельно выделено имущество предприятия-должника ЧАО "Запорожский автомобилестроительный завод", который выставляется для продажи на аукционе в виде объектов нежилой недвижимости общей площадью 142 220,60 кв.м, оборудования и устройств", - сказано в сообщении.

В частности, на продажу выставлено 22 объекта имущества, среди которых склады, помещения, цеха, котельные и другое. Общая стоимость лота - 419,3 млн гривен ($15,8 млн).

В декабре 2018 года в отношении предприятия было возбуждено дело о его банкротстве. Корпорация "Укравто", в которую входит запорожский завод, сообщала, что основными факторами, обусловившими тяжелое положение, стали резкое падение внутреннего рынка новых автомобилей, потеря внешних рынков сбыта, агрессивная конъюнктурная среда и многократно выросшие в связи с резкой девальвацией гривны долговые обязательства по валютным кредитам. В 2018 году ЗАЗ сократил производство почти в 13 раз - до 131 единиц - преимущественно за счет практически полного прекращения выпуска легковых автомобилей. Непокрытый убыток ЗАЗ к началу текущего года составил 3,248 млрд гривен ($122,5 млн).

В апреле Хозяйственный суд Запорожской области вынес решение о санации Запорожского автомобилестроительного завода в рамках возбужденного дела о банкротстве. Утвержденный план санации включал выведение завода из состояния банкротства в кратчайшие сроки, максимальное сохранение инфраструктуры производственных мощностей, возобновление деятельности по производству легковых автомобилей и другие мероприятия.