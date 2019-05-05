США 10 мая увеличат пошлины на китайские товары до 25%

ВАШИНГТОН, 5 мая. /ТАСС/. Вашингтон 10 мая с 10% до 25% увеличит пошлины на китайскую продукцию на 200 млрд долларов. Об этом сообщил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины на высокотехнологичную продукцию на 50 млрд долларов в размере 25% и в размере 10% - на другие товары на 200 млрд долларов. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. Эти 10% увеличатся до 25% в пятницу", - написал он в своем "Твиттере".

Кроме того, по его словам, китайские товары на сумму еще в 325 млрд долларов сейчас не облагаются пошлинами, но в скором времени и на них будет установлен сбор в те же 25%.

"Переговоры по торговому соглашению с Китаем продолжаются, но идут очень медленно", - подчеркнул также президент США.

В начале декабря 2018 года Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Аргентине договорились принять в течение трех месяцев меры, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя странами. Трамп заявил, что согласился с 1 января не повышать тарифы с 10% до 25% на китайскую продукцию на 200 млрд долларов, как планировал ранее. Срок, отведенный на заключение торговой сделки, истек 1 марта, однако американский лидер выразил готовность не повышать пошлины, пока переговоры идут успешно и в верном для Вашингтона направлении.