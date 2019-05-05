WSJ: Boeing более года скрывала проблему с оповещением о неполадках датчиков в 737 MAX

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Американская компания Boeing знала за год до катастрофы в Индонезии о проблемах с системой оповещения о неисправности датчиков угла атаки в самолетах Boeing 737 MAX и скрывала данное обстоятельство. Об этом сообщила в воскресенье на своем сайте газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в авиастроительной отрасли и федеральных органах власти США.

По их данным, компания только после крушения Boeing 737 MAX в октябре прошлого года частично и уклончиво объяснила заказчикам и летчикам суть проблемы. В Boeing стали делиться ее подробностями лишь через шесть недель после катастрофы самолета данной серии в Эфиопии. В Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США встревожены из-за данной ситуации, которая не добавляет доверия к компании и способна затруднить возобновление полетов 737 MAX, пишет газета.

Ряд СМИ в конце апреля выступил с утверждениями, что упомянутая выше система не была включена в обязательном порядке в некоторых лайнерах 737 MAX. В Boeing в ответ на эти публикации заявили, что функция "являлась стандартной" для самолетов 737 MAX, однако не считалась одной из систем безопасности. В компании заверили, что ее сотрудники не отключали ее специально. Вместе с тем в Boeing признали, что функция могла не работать, если не была "активирована надлежащим образом".

По данным газеты The Wall Street Journal, в Федеральном авиационном управлении (ФАУ) США намеревались запретить в прошлом году полеты Boeing 737 MAX из-за того, что система не работала на некоторых самолетах, но позже решили этого не делать. Издание отмечало, что в результате неисправности датчиков угла атаки могла включиться система MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System - "Система улучшения характеристик маневренности"), сбой в работе которой, предположительно, привел к крушению как самолета Lion Air, так и лайнера Ethiopian Airlines 10 марта этого года.

13 марта президент Дональд Трамп заявил, что США приостанавливают все полеты самолетов Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до его дальнейшего распоряжения. 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. 29 октября 2018 года самолет аналогичной модели компании Lion Air разбился в Индонезии при схожих обстоятельствах, унеся жизни 189 человек.