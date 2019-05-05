США потребовали от Турции прекратить морское бурение в экономической зоне Кипра

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают в высшей степени провокационными заявления Турции о решении начать морское бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и требуют остановить эти операции. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Соединенные Штаты серьезно обеспокоены объявленными Турцией намерениями начать операции по морскому бурению в районе, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. Этот шаг является в высшей степени провокационным и может привести к росту напряженности в регионе. Мы настоятельно требуем от турецких властей остановить эти операции и призываем все стороны к сдержанности", - подчеркивается в документе.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих", которое с утра субботы находится в ИЭЗ Кипра. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев до 3 сентября.