Росрыболовство не включило косаток в допустимые уловы на 2020 год

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) не включило косаток в материалы общего допустимого улова (ОДУ) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне на 2020 год, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Тихоокеанского филиала (ТИНРО) Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

"В материалах ОДУ по дальневосточному бассейну, которые должны в мае-июне пройти общественные слушания, нет пункта "косатки". Принято решение, что материалы к ОДУ [на 2020 год] по этому виду млекопитающих не будут направляться на государственную экологическую экспертизу в этом году", - рассказали в пресс-службе.

Там пояснили, что это связано с работой по внесению изменений в нормативную правовую базу в области регулирования их использования в культурно-просветительских целях. При этом, сохраняется возможность внести корректировки в материалы к ОДУ в следующем году на очередной период.

В марте Сахалинский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции о признании незаконным заключения государственной экологической экспертизы на документацию ОДУ, разрешившего вылов 13 косаток в Охотском море в 2018 году. Оспариваемое решение госэкспертизы позволило четырем коммерческим компаниям выловить 12 косаток, 10 из которых сейчас содержатся в Центре реабилитации морских млекопитающих в бухте Средней в Приморском крае.

Там изначально содержались 11 выловленных для продажи в Китай косаток и 90 белух, однако 3 белухи пропали. Позднее стало известно об исчезновении одной косатки. По этому факту полиция ведет проверку. Также возбудили уголовное дело о незаконной добыче этих животных.

В марте утвердили состав консилиума российских ученых для оценки состояния животных и подготовки рекомендаций по их содержанию и реадаптации к жизни в природе. В него вошли представители РАН, Дальневосточного федерального университета, Национального научного центра биологии моря и других научных организаций. Координировать работу должен ВНИРО. В конце апреля консилиум пришел к выводу, что выпустить на волю косаток и белух можно на северо-западе Охотского моря, но сделать это раньше июня невозможно из-за ледовой обстановки.