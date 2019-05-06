Роспотребнадзор провел 129 контрольных закупок в первом квартале 2019 года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора в рамках пилотного проекта провели 129 контрольных закупок в 10 регионах России, по итогам которых предпринимателей оштрафовали в общей сложности более чем на 500 тыс. рублей. Об этом сообщается в понедельник на сайте надзорного ведомства.

"По итогам работы Роспотребнадзора за первый квартал 2019 года в 10 пилотных регионах <...> территориальные органы службы отработали правоприменительную практику и провели 129 контрольных закупок, основанием для которых в 86 % случаев стали обращения потребителей", - говорится в сообщении. Сотрудники ведомства, в частности, работали в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, в Калининградской и Ростовской областях, в Красноярском и Краснодарском краях.

В службе отметили, что по фактам различных нарушений было составлено более 150 протоколов об административных правонарушениях, на виновных были наложены штрафы на общую сумму более 500 тыс. рублей. В частности, инспекция выявила случаи обвеса потребителей, неправомерный отказ принимать национальный платежный инструмент - карту "Мир", продажу лекарств под видом косметики, торговлю просроченным товаром, продажу "санкционной" продукции и другие нарушения.

Контрольная закупка была включена в законодательство (в закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля") 3 июля 2016 года. Согласно принятому в ноябре прошлого года постановлению правительства РФ о правилах проведения контрольной закупки, она может проводиться дистанционно через интернет.

В ведомстве сочли практику таких проверок эффективной и намерены ее продолжить, добавляется в сообщении.