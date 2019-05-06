"Ъ": Huawei может стать поставщиком оборудования для исполнения "закона Яровой"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Компания Huawei может стать поставщиком оборудования для систем хранения данных (СХД) для исполнения "закона Яровой" в МТС и МГТС. Как пишет в понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, рассматривались также решения американской Western Digital и "Яхонт-УВМ" на платформе "Эльбрус" производства "Норси-Транс".

"Норси-Транс" ранее была выбрана единственным поставщиком решений для "закона Яровой" для МТС и МГТС. В течение пяти лет МТС планирует закупить у компании оборудование на 50 млрд рублей. По данным издания, примерно половина этой суммы может пойти на оборудование для хранения. Технические требования к оборудованию были сформированы самой "Норси-Транс", которая по результатам тестирования пришла к выводу, что может использовать только решение на базе серверов и СХД Huawei.

Генеральный директор "Норси-Транс" Сергей Овчинников подтвердил газете, что компания тестировала оборудование Western Digital и Huawei, но не стал комментировать выбор поставщика.

Положения законодательства

Большинство требований "закона Яровой" вступили в силу с 1 июля 2018 года. Согласно законодательству, с этого момента операторы в течение 30 дней должны хранить голосовые сообщения и смс, а интернет-компании в течение полугода обязаны хранить текстовые сообщения, голосовую информацию, изображения, звуки, видео и иные электронные сообщения пользователей. Эту информацию компании обязаны предоставлять по запросу спецслужб. 1 октября 2018 года вступила в силу оставшаяся часть требований к операторам по хранению "тяжелого" интернет-трафика пользователей (в том числе пересылаемых изображений, звуков и видео).

Использование иностранного оборудования для исполнения закона могут запретить. На рассмотрении в Минюсте находится проект постановления правительства, который обязывает операторов и интернет-компании использовать для хранения только отечественное оборудование, напоминает "Коммерсантъ". При этом данное требование не распространяется на накопители на жестких дисках для СХД.

Еще один крупный поставщик решений для реализации "закона Яровой" - это подконтрольная Ростеху компания "Национальные технологии", которая разрабатывает решение "Купол". В мае 2018 года его на 923,5 млн руб. закупил "Мегафон". По информации издания, "Вымпелком" также внедряет систему "Купол".