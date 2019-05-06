Экспобанк приобрел 87,2% Курского промышленного банка

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Экспобанк стал владельцем 87,2% Курского промышленного банка (Курскпромбанка), говорится в сообщении Экспобанка.

Основным акционером и председателем правления Курскпромбанка является банкир Федор Хандурин.

По информации газеты "Коммерсантъ", Хандурин последние три года пытался продать актив, покупкой интересовались несколько игроков, но до сделки они тогда так и не дошли.

По данным издания, сумма сделки могла составить около 2,4 млрд рублей.

Курскпромбанк является универсальным региональным банком, ведет деятельность в Курской, Белгородской, Воронежской и Орловской областях. Банк создан в 1990 году на базе Курской областной конторы Промстройбанка СССР.