Погрузка на сети РЖД в апреле снизилась на 1,9%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" в апреле 2019 года, по оперативной информации, составила 107,1 млн т, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.

"Сокращение темпов роста погрузки на сети РЖД в апреле вызвано рядом сезонных факторов, прежде всего более ранним началом речной навигации, куда традиционно в теплое время года переключается часть строительных, нефтяных и других грузов. Кроме того, были широко развернуты ремонтно-путевые работы, что повлекло ряд ограничений по пропуску грузовых поездов", - сообщают РЖД.

В компании отмечают, что грузооборот за апрель 2019 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,7% и составил 223,9 млрд тарифных тонно-км. При этом грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,2% и составил 284,1 млрд тонно-км.

В следующем месяце в холдинге ожидают роста погрузки на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

"В мае компания рассчитывает на рост погрузки около 0,5% к аналогичному периоду прошлого года, учитывая складывающиеся тенденции и большее количество выходных и праздничных дней: в мае 2018 года - 11, в мае 2019 года - 13", - добавили в РЖД.