Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о росте пошлин

ШАНХАЙ, 6 мая. /ТАСС/. Торги на фондовых рынках материкового Китая закрылись падением основных индексов после заявления президента США Дональда Трампа о планах с 10 мая повысить пошлины на китайские товары. Согласно данным с сайтов бирж Шанхая и Шэньчжэня, основные индексы этих площадок обрушились более чем на 5% и 7% соответственно.

Индекс Shanghai Composite, отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, упал на 5,58%, до 2906,46 пунктов, что стало худшим показателем с февраля 2016 года. Объединяющий данные о торговле акциями класса "А" 50 крупнейших и наиболее ликвидных на фондовом рынке компаний индекс SSE-50 снизился на 4,76%. Все основные сводные индексы по всем ключевым "голубым фишкам" по итогам торгового дня оказались в негативной зоне. Самые большие потери зафиксированы по таким направлениям, как телекоммуникационные (9,81%) и информационные (8,26%) технологии, свыше 6% падения продемонстрировал промышленный индекс.

Спад затронул и торги на площадке в Шэньчжэне. Ключевой индикатор Shenzhen Component по итогам дня снизился на 7,56%, до 8943,52 пунктов. Общий для двух площадок индекс CSI300, включающий котировки наиболее крупных компаний, к концу торгов ушел в минус на 5,84%.

Спад на биржах материкового Китая наблюдается на фоне заявления президента США Дональда Трампа о намерении с 10 мая увеличить пошлины на китайскую продукцию с 10% до 25%. Заявление Трампа прозвучало как раз перед новым раундом торговых консультаций, который должен состоятся на этой неделе в Вашингтоне. На прошлой неделе переговоры прошли в Пекине. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на регулярном брифинге в понедельник подтвердил, что китайская делегация готовится к следующему раунду переговоров.