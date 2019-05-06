Перевозки пассажиров на сети РЖД в апреле выросли на 3,8% до 96,5 млн человек

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пассажироперевозки на инфраструктуре "Российских железных дорог" (РЖД) составили в апреле 2019 года, по оперативным данным, почти 96,5 млн человек, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании.

При этом в пригородном сообщении перевезено около 88,4 млн пассажиров, что на 4% больше, чем годом ранее, а в дальнем следовании - 8,1 млн человек или на 1,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В пресс-релизе РЖД также отмечается, что пассажирооборот в апреле 2019 года составил 8,9 млрд пассажиро-километров - на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом в пригородном сообщении пассажирооборот достиг 2,6 млрд пасс-км (+2,9% к показателю апреля 2018 года), в дальнем следовании - 6,3 млрд пасс-км (+0,5%).

"Всего за январь - апрель 2019 года отправлено 359,6 млн пассажиров (+4,7% к январю - апрелю 2018 года). Из них в дальнем следовании перевезено 31,4 млн пассажиров (+4,8%), в пригородном сообщении - 328,2 млн пассажиров (+4,7%)", - говорится в сообщении РЖД.

Рост продемонстрировали и пассажироперевозки Московского центрального кольца (МЦК), где перевезено более 46,3 млн человек, что на 17,6% больше, чем годом ранее. При этом в течение апреля зарегистрировано рекордное количество пассажиров с момента ввода МЦК в эксплуатацию - 3 апреля 2019 года перевезено 561 956 человек.