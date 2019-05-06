Нацбанк Украины проиграл еще один суд Приватбанку об аресте активов компаний Коломойского

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отказал Национальному банку Украины (НБУ) в снятии ареста с активов компаний, связанных с бывшим владельцем Приватбанка Игорем Коломойским, из-за чего регулятор не сможет продать их в счет возвращения кредитов. Соответствующее постановление опубликовано в едином реестре судебных решений Украины

"Апелляционную жалобу представителя Национального банка оставить без удовлетворения", - говорится в решение суда. Таким образом, суд оставил в силе арест на ряд активов компаний "Днепразот", Никопольского завода ферросплавов, Марганецкого горно-обогатительного комбината, Орджоникидзевского горно-обогатительного комбината и земельных участков на горнолыжном курорте "Буковель".

Нацбанк через суд пытался отменить арест, чтобы получить возможность "осуществлять удовлетворения требований за счет предмета ипотеки (залога), в том числе путем реализации внесудебного способа обращения взыскания". Залогом в данном случае является гарантия возвращения 19 млрд гривен (около $717 млн), которые Нацбанк выдал Приватбанку в качестве кредита.

Окружной административный суд Киева 18 апреля по иску Коломойского к Национальному банку Украины и правительству страны признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного Приватбанка с рынка. На следующий день суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению НБУ приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более 5,7 млрд долларов).