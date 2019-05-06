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Азербайджан рассчитывает на рост транзитных грузоперевозок железной дорогой из России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел встречу с главой РЖД Олегом Белозеровым

БАКУ, 6 мая. /ТАСС/. Азербайджан рассчитывает на увеличение транзитных грузоперевозок железнодорожным транспортом из России через свою территорию. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев, принимая генерального директора - председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова.

"Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что возможности Азербайджана и России в железнодорожной сфере создадут хорошие возможности для расширения сотрудничества. Отметив, что объем транзитных грузоперевозок из России через Азербайджан растет, он высказал уверенность в том, что в этой области будут предприняты новые шаги", - приводятся подробности встречи на сайте главы азербайджанского государства.

Белозеров отметил успешное сотрудничество компании "Азербайджанские железные дороги" с РЖД. По его словам, показателем этого является то, что в первом квартале 2019 года объема грузоперевозок увеличился на 25%. Глава РЖД указал, что организация транзита грузов и определение новых маршрутов железнодорожных перевозок вносят вклад в экономическое развитие двух стран.

"Во время беседы обсуждались перспективы сотрудничества", - отмечается в сообщении.

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АзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглыБелозеров, Олег Валентинович
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