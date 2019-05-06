ГЭТ подвел итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. ГУП "Горэлектротранс" (ГЭТ) подвело итоги рассмотрения заявок от подрядчиков на поставку 21 низкопольного трамвая за 2,02 млрд рублей, сообщает газета "Коммерсант".

В публикации отмечается, что была подана только одна заявка от компании "ПК Транспортные системы" (ПК ТС).

Цена договора по данной заявке соответствует начальной цене контракта - 2,02 млрд рублей. Новые трамваи необходимо поставить до 1 сентября 2019 года.

ПК ТС производит трамваи моделей "Сити Стар", "Варяг", "Богатырь", "Витязь", "Львенок" и "Витязь-М".

