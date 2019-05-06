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Расследование ЧП с SSJ-100
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Минтранс не видит оснований для приостановки полетов SSJ-100

Следствие рассматривает несколько версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия
Пассажирский самолет SSJ-100 Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Пассажирский самолет SSJ-100
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Оснований для приостановки эксплуатации российских самолетов SSJ-100 нет, заявил журналистам министр транспорта РФ, председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

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"Нет оснований (приостанавливать полеты - прим. ТАСС)", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший из Москвы в Мурманск, совершил 5 мая аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.

Теги
РоссияДитрих, Евгений ИвановичРасследование ЧП с SSJ-100
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