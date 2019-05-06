РВК и компания Alkeri Partners организуют серию корпоративных акселераторов в Бахрейне

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Российская венчурная компания и инвестиционная платформа Alkeri Partners (Королевство Бахрейн) договорились о проведении серии корпоративных акселераторов, ориентированных на российские и международные стартапы в Бахрейне. О подписании соответствующего соглашения в понедельник сообщила пресс-служба РВК.

"Генеральный директор РВК Александр Повалко и представители инвестиционной компании Королевства Бахрейн Alkeri Partners - президент компании Джамаль аль-Хазим и основатель и управляющий партнер Халед Зейн аль-Абидин, подписали соглашение о создании серии корпоративных акселераторов GenerationS для российских и международных стартапов в Бахрейне. Первыми направлениями для отбора станут телеком, финтех и добыча полезных ископаемых", - говорится в сообщении.

Соглашение должно способствовать развитию научно-технического потенциала государств, созданию общей системы стартапов и обмена проектами.

В 2019-2020 годах стороны откроют две программы развития для предпринимателей. Партнером первого отбора проектов в сфере телекоммуникаций выступит крупнейшая телеком-корпорация Ближнего Востока Zain Mobile Telecommunications, сообщает пресс-служба РВК. По итогам акселератора участники смогут получить инвестирование своих проектов и возможности сотрудничества с корпоративными заказчиками и институтами развития России и Бахрейна.

"Содействие международной экспансии российского технологического бизнеса является одним из приоритетов РВК и Национальной технологической инициативы. В прошлом году мы успешно реализовали пилотный проект по выводу отечественных компаний в сегментах IoT (internet of things, интернет вещей - прим. ТАСС), Big Data и AI (artificial intelligence, искусственный интеллект - прим. ТАСС) на азиатские рынки. С открытием акселератора GenerationS в Бахрейне российские предприниматели получат доступ к быстрорастущим рынкам Ближнего Востока и Северной Африки", - приводятся в сообщении слова Повалко.

Участники соглашения

РВК - институт развития венчурной отрасли России. Основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса Национальной технологической инициативы. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, все его 100% принадлежат РФ в лице Росимущества. Общее количество фондов, сформированных РВК, достигло 27, их суммарный размер - 48,6 млрд рублей.

Alkeri Partners - платформа венчурного капитала в Королевстве Бахрейн. Alkeri работает с предпринимателями, инвесторами и инновационными организациями.

GenerationS - федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает более 15 тысяч стартапов из 30 стран, 400 партнеров. В 2018 году GenerationS стал первым российским акселератором, получившим одобрение глобальной сети Global Accelerator Network (GAN).