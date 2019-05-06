Коллекторы объяснили просьбу о предоставлении им доступа к номерам телефонов заемщиков

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Коллекторы просят доступ с предварительного согласия заемщиков к номерам телефонов, которые они указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Это позволит исключить ситуации, когда коллектор или кредитор беспокоит третье лицо. Соответствующее предложение Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) направлено в Госдуму 5 мая. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба НАПКА.

"В письме СРО, в том числе, предлагает сделать возможным, при наличии заранее данного согласия заемщика, проверку используемого им в ЕСИА номера телефона для исключения ситуаций, когда коллектор или кредитор беспокоит третье лицо. По статистике, на сегодня порядка 25% жалоб приходится на тех, кто не является должником и попал в реестр по ошибке. На текущий момент коллекторы не имеют никакой возможности осуществлять подобные проверки, что делает возможным факт беспокойства третьих лиц", - отметили в пресс-службе. В НАПКА уточнили, что пока речь идет только о телефонных номерах заемщиков, при этом "речи о создании базы должников не идет".

"При этом клиент банка и микрофинансовых организаций (МФО) может заранее дать такое согласие на обновление контактных данных и всегда его сам же отозвать через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ)", - отметили в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО).

СРО также предлагает внести изменения и в информирование заемщика о долге. "На текущий момент наиболее оптимальным представляется уведомление физических лиц о привлечении кредитором третьих лиц к взаимодействию с ними по вопросам просроченной задолженности через Единый портал государственных услуг, через который большинство лиц узнает о штрафах за нарушение ПДД, о налоговой задолженности, оплачивает счета", - сообщили в НАПКА.

В СРО пояснили, что, к примеру, при заключении договора на получение ссуды клиенту обязательно должно предоставляться право выбора способа информирования о привлечении третьей стороны для взыскания просроченной задолженности или ее продажи, письмом через почту или через портал Госуслуг.

"Обязательным условием включения в договор кредитования опции направления уведомления через портал является подключение кредитора к функционалу данной системы. Одновременно с этим при заключении договора кредитор проверяет наличие у физического лица подтвержденной учетной записи в ЕСИА. В случае согласия заемщика на получение уведомления о привлечении третьей стороны, кредитор при наступлении таких событий информирует заемщика об этом через Госуслуги", - отметили в СРО.

"Реализовав подобную схему, рынок решит сразу несколько проблем: должник узнает о привлечении третьего лица заблаговременно и не будет сомневаться, кто к нему обращается и на каких основаниях. Подобная массовая практика заодно и существенно осложнит работу нелегальных игроков, усилив информированность потребителей", - указали в НАПКА.