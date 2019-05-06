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ПМЭФ-2019

Глава МИД Венесуэлы надеется, что Мадуро сможет приехать на ПМЭФ

Форум пройдет 6-8 июня

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выразил надежду, что президент страны Николас Мадуро примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет 6-8 июня.

"Венесуэла, конечно, будет принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме. Мы пока не приняли решение о составе делегации. Надеемся, что президент сможет принять участие, он с удовольствием приехал бы в Санкт-Петербург, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным", - сказал министр в понедельник на пресс-конференции.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаРоссияПМЭФ-2019
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