Партнер Зеленского заявил о его выходе из бизнеса

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский отдал свою долю в бизнесе партнерам на ближайшие пять лет. Об этом заявил его бизнес-партнер, друг Сергей Шефир.

"Он вышел [из бизнеса]", - заявил Шефир в интервью украинскому изданию "ТеБабель", уточнив, что Зеленский "отдал свою долю".

Шефир отметил, что доля бизнеса Зеленского будет возвращена по завершении пяти лет его президентства. Сейчас же, пояснил он, Зеленский "будет получать дивиденды от роялти, какие бренды остались на нем".