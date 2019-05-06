Песков: решений о возможной приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 не принималось

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Решение о возможной приостановке эксплуатации самолетов SSJ-100 должно приниматься после официального расследования ЧП в аэропорту Шереметьево. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что этот вопрос не является прерогативой президента РФ.

"Это не прерогатива президента - принимать решение в пользу приостановки или продолжения полетов самолетов той или иной модели или той или иной марки. Это могут делать только специалисты и специальные авиационные органы РФ, - сказал он. - Мы знаем, что пока каких-либо решений на этот счет не принималось. Кроме того, нужно дождаться официальных заключений комиссии относительно того, что именно стало причиной этого авиационного происшествия".

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин в рабочем режиме получает доклады относительно авиапроисшествия, которое произошло в аэропорту Шереметьево 5 мая. Глава государства выразил глубокие соболезнования родственникам погибших и пострадавшим в этом ЧП и дал поручения по проведению расследования и оказанию помощи пострадавшим, добавил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли объявить траур на федеральном уровне в связи с авиакатастрофой, в которой погиб 41 человек, Песков сказал: "В настоящий момент я не располагаю информацией о том, чтобы это обсуждалось".