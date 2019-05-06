Песков заявил, что ему неизвестно, посетит ли Мадуро в этом году ПМЭФ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Кремль не располагает информацией о возможности приезда на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока я не располагаю какой-то информацией на этот счет", - сказал представитель Кремля.

Ранее в понедельник министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса выразил надежду, что президент его страны примет участие в ПМЭФ-2019, который пройдет 6-8 июня.