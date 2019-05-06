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Путин обсудит с главой ФНС вопросы собираемости налогов

Также речь будет идти об изменяющихся пропорциях, которые говорят "о тех или иных процессах, происходящих в экономике страны", отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаилом Мишустиным. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема [встречи Путина и Мишустина] понятна: собираемость налогов, композиция налогов, изменяющиеся пропорции, которые говорят о тех или иных процессах, происходящих в экономике страны", - отметил он. По словам Пескова, президент традиционно внимательно относится к этой информации и анализирует ее.

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Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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