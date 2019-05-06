FT: Брюссель начнет расследование в отношении Apple после жалобы интернет-сервиса

ТАСС, 6 мая. Власти Евросоюза начнут в ближайшие несколько недель официальное расследование в отношении корпорации Apple за возможное нарушение антимонопольного законодательства сообщества в сфере потоковых звуковых файлов в связи с жалобой интернет-сервиса Spotify. Об этом сообщает в понедельник газета Financial Times.

В марте Spotify, один из лидеров в области стримингового сервиса, подал, по данным газеты, официальную жалобу в ЕС, утверждая, что Apple ведет себя незаконно и злоупотребляет доминирующим положением на музыкальном рынке, отдавая предпочтение собственному сервису Apple Music. По словам исполнительного директора Spotify Даниеля Эка, давняя битва компании с Apple "стала несостоятельной". Он также предупредил о том, что сервису потоковой передачи музыки возможно придется поднять цены на услуги.

После рассмотрения жалобы и опроса клиентов, конкурентов и других участников рынка "комиссия по вопросам конкуренции ЕС решила начать официальное антимонопольное расследование действий Apple", информирует издание со ссылкой на трех лиц, осведомленных о предстоящем разбирательстве. В случае признания вины ответчика максимальный штраф может достигать 10% от оборота компании.

Официальные представители сторон отказались комментировать ситуацию, указывает Financial Times.

Прошлым летом Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала Google на €4,34 млрд за нарушение антимонопольного законодательства ЕС в сфере интернет-поиска на мобильных устройствах. Согласно заявлению ЕК, американская компания использовала незаконные методы, в том числе платила крупным производителям и операторам сотовой связи, чтобы те предварительно установили поисковые приложения разработки Google на свои устройства.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала американскую компанию на €2,42 млрд за злоупотребление доминирующим положением в поисковых системах. По информации ЕК, результаты поиска товаров через Google искажались в пользу ее собственного сервиса Google Shopping. Чтобы повысить число клиентов этой площадки, рейтинги конкурирующих проектов существенно занижались, в результате чего их предложения не выдавались на первой странице поиска товаров и услуг.