Власти Москвы выставили на торги площади в историческом доме на Солянке

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Власти Москвы выставили на открытый конкурс коммерческие площади в историческом доме на Солянке, который является объектом культурного наследия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"У инвесторов появилась возможность приобрести нежилой объект площадью 105 кв. м, расположенный на первом этаже нежилого каменного дома по адресу: улица Солянка, дом 2/6, строение 1. Прием заявок на участие в конкурсе завершится 22 мая. Вскрытие конвертов пройдет 28 мая 2019 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что по условиям конкурса победитель обязуется выполнить ремонтно-реставрационные работы в течение года и приспособить объект под современное использование. Стартовая стоимость лота составляет 4 млн рублей.

Каменный дом на Cолянке является объектом культурного наследия конца XVIII века "Доходный дом с лавками". Доходное домовладение XVIII-XIX веков с жилой и торговой функцией, сформировалось на основе лавок. После пожара 1812 года его фасады были оформлены в стиле ампир, который затем сменила эклектика. В начале XX века на первом этаже находились гастрономическая лавка и трактир.