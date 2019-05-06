В Совбезе предложили подготовить Основы госполитики в сфере техрегулирования

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Основы государственной производственно-технологической политики предложили разработать в Совете безопасности России. Как сообщили в пресс-службе СБ РФ, этот вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии по безопасности в экономической и социальной сферах.

"Предложено разработать Основы государственной производственно-технологической политики России, предусмотрев ключевую роль технического регулирования в ее реализации", - говорится в сообщении.

Участники заседания констатировали, что система технического регулирования в стране в целом сформирована, однако ряд рисков и угроз экономической безопасности обуславливает необходимость постоянного ее развития и совершенствования. "Подчеркнута необходимость определения координирующего органа, уполномоченного на принятие решений в области выработки государственной политики и по нормативно-правовому регулированию в сфере технического регулирования, включая вопросы стандартизации, оценки соответствия и аккредитации, а также обеспечения единства измерений, - заявили в Совбезе. - Кроме того, обсуждена необходимость проведения модернизации испытательных мощностей государственных лабораторных центров с учетом потребностей развития отраслей российской промышленности".

Также была отмечена "важность усиления мер, направленных на предупреждение и пресечение нарушений законодательства органами по сертификации и испытательными лабораториями, а также лицами, выпускающими в обращение продукцию, в отношении которой заведомо известно, что она не прошла необходимые испытания и измерения".