"Северсталь" продаст сортовой завод в Балаково за $215 млн

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Северсталь" договорилась о продаже сортового завода в Балаково (выпускает продукцию для строительной отрасли) компании "Абинский электрометаллургический завод" за $215 млн. Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2019 года, говорится в сообщении "Северстали".

Компании подписали обязывающее соглашение о продаже, сделка, как ожидается, будет закрыта после получения соответствующих разрешений со стороны регулирующих ведомств, а также выполнения ряда прочих условий.

Мощность "Сортового завода - Балаково" составляет 1 млн т продукции в год, на заводе производят арматуру в прутках, в бунтах и фасонные профили.

"После продажи мини-завода в Балаково мы сконцентрируемся на производстве стали на основном активе компании - Череповецком металлургическом комбинате. Это позволит нам максимально эффективно выстроить процессы внутри компании для реализации приоритетов нашей обновленной стратегии. В частности, сегодня мы нацелены на предоставление клиентам комплексных решений и увеличении доли продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом мы сохраним свое присутствие на рынке сорта за счет мощностей Череповецкого меткомбината", - прокомментировал генеральный директор "Северстали" Александр Шевелев, слова которого цитирует пресс-служба.

При этом генеральный директор "Абинского электрометаллургического завода" Виталий Бабенко отметил, что приобретение предприятия полностью соответствует стратегии компании и позволит укрепить позиции на рынке сорта. "Мы приветствуем профессиональный коллектив завода и уверены, что в структуре нашей компании предприятие продолжит свое успешное развитие", - сказал он, слова которого приводятся в сообщении.

О компаниях

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03% акций.

"Абинский электрометаллургический завод" работает с 2010 г., завод стал первым предприятием черной металлургии на Кубани.