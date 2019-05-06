Участники U-NOVUS в Томске разработают программу подготовки специалистов в сфере сетей 5G

ТОМСК, 6 мая. /ТАСС/. Участники воркшопа форума U-NOVUS, который пройдет в мае в Томске, создадут пилотные программы подготовки российских специалистов в сферах беспроводной связи и сетей пятого поколения, сообщили ТАСС в пресс-службе областной администрации.

"Участники воркшопа рассмотрят основные тенденции развития сектора беспроводной связи на следующие 10 лет, в том числе текущие инициативы по развертыванию стандарта связи пятого поколения (5G) в России. <…> Работа будет ориентирована на разработку архитектуры подготовки специалистов по беспроводной связи в России до 2022 года и формирование пилотных проектов для удовлетворения спроса ключевых игроков рынка связи в специалистах", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что разработали задачи воркшопа специалисты Центра компетенций НТИ Сколковского института науки и технологий. К участию приглашены руководство Союза операторов связи LTE, операторы связи (МТС, Ростелеком и Tele2, Мегафон), разработчики и производители оборудования, университеты, организации-участники Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии беспроводной связи и интернета вещей".

Технология связи пятого поколения характеризуется более высокой скоростью по сравнению с 4G и меньшей задержкой при передаче сигнала. К сети 5G может подключаться большее число устройств, чем к LTE-сети. Новые технологии будут особенно востребованы в сферах "интернета вещей", беспилотного транспорта и для цифровизации промышленности. Эксперты также ждут серьезных изменений в индустрии развлечений, с развитием 5G видео высокой четкости, а также VR- и AR-трансляции можно будет смотреть в режиме реального времени.

Организатором форума новых решений U-NOVUS выступает администрация Томской области при поддержке Минобрнауки, Минпросвещения, Минэкономразвития и Минкомсвязи России. Партнерами форума являются "Газпромбанк", "Интер РАО", "СИБУР Холдинг", "Сбербанк", "Роснано" и "Горсети". Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером форума.