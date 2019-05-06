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"Газпром" рассказал о степени готовности "Северного потока - 2"

Компания уложила около 48% газопровода
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© Nord Stream 2/Aксель Шмидт

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Газпром" на данный момент уложил по дну Балтийского моря более 1170 км газопровода "Северный поток - 2", что составляет около 48% от общей протяженности трубопровода. Об этом говорится в сообщении компании.

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30 апреля начались работы по укладке газопровода в российских водах. Компания отмечает, что укладка морской части газопровода "Северный поток - 2" ведется строго в соответствии с графиком.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50%. 

 

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