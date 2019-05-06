Экспорт продукции АПК на Кубани вырастет до $3,8 млрд к 2024 году

КРАСНОДАР, 6 мая. /ТАСС/. Власти Кубани планируют увеличить объем поставок за рубеж продукции агропромышленных предприятий до $3,8 млрд к 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", сообщил ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В 2019 году, по информации пресс-службы администрации края, объем экспорта продукции АПК планируется увеличить до $2,3 млрд.

"К 2024 году в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" нам предстоит нарастить объемы экспорта продукции АПК до $3,8 млрд. Задача амбициозная, но выполнимая. Мы уже определили товары с наиболее высоким экспортным потенциалом — это зерно, значительную долю экспорта составит несырьевой экспорт, а продукты переработки — это подсолнечное масло, мука и крупы, крахмал и мальтодекстрин", — сказал он.

Кондратьев уточнил, что Краснодарский край экспортирует зерно в 80 стран мира. В рамках нацпроекта объемы поставок планируется увеличить с 12,7 млн т до 15,5 млн т, то есть на 21%. Также за счет использования элитных семян, внедрения научных технологий, восстановления и строительства мелиоративных систем планируется увеличить объем производства масличных культур до 2,3 млн т.

Губернатор Краснодарского края добавил, что регион может расширить и список продукции несырьевого эскорта. В частности, будет увеличен объем переработки масличного сырья: для этого в крае имеется большой потенциал, так как загруженность масложировых комбинатов на сегодняшний день составляет 55%.

"Еще один экспортно-ориентированный продукт глубокой переработки, на который мы хотим сделать ставку, — соевый изолят. Завод по переработке сои планируется запустить в крае до конца 2020 года", — отметил Кондратьев.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.