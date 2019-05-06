РЖД и "Азербайджанские железные дороги" подписали меморандум о развитии сотрудничества

БАКУ, 6 мая. /ТАСС/. Железнодорожные компании Азербайджана и России договорились проводить согласованную политику развития и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров. Такое намерение отражено в подписанном в Баку меморандуме о развитии сотрудничества между ОАО "Российские железные дороги" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД), сообщила пресс-служба АЖД.

Документ подписали генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров и председатель АЖД Джавид Гурбанов.

"Меморандум направлен на реализацию согласованной политики развития и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок", - говорится в сообщении.

В документе, в частности, выражено намерение реализовывать совместные мероприятия, которые будут способствовать росту грузоперевозок по маршрутам Иран - Азербайджан - Россия - Европа в рамках западного маршрута международного транспортного коридора "Север - Юг" и маршрута Россия - Азербайджан - Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку - Тбилиси - Карс.

Кроме того, компании договорились совместно привлекать дополнительные грузы для доставки контейнерными поездами по западному маршруту коридора "Север - Юг" и другим маршрутам. Усилия также будут направлены на развитие транзитных перевозок в направлении Восток - Запад, прежде всего в сообщении между Азербайджаном и Китаем по территории РФ, а также между Китаем и другими странами транзитом через Россию и Азербайджан.

Стороны выразили готовность повышать качество услуг, обеспечивать эффективное использование подвижного состава и предлагать конкурентоспособные тарифные ставки. "Для сокращения сроков доставки грузов планируется оптимизировать пограничные и таможенные процедуры, включая электронный обмен данными и предварительное информирование. Предполагается развитие приграничной инфраструктуры пограничного перехода Самур - Ялама для увеличения его пропускной способности под перевозки по транспортному коридору "Север - Юг" и другим маршрутам", - говорится в сообщении.