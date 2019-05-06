В Госдуму внесен законопроект о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с депутатами от различных фракций в понедельник внесли законопроект, который предполагает оказание помощи семьям, взявшим ипотечный кредит, после рождения у них третьего или последующих детей. Об этом журналистам сообщил Володин.

"Закoнoпрoект направлен на реализацию пoслания президента РФ Владимира Путина. Глава гoсударства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тыс. рублей", - сказал глава нижней палаты парламента.

По его словам, необходимые для помощи средства уже заложены в бюджете. Володин также отметил важность того, что у закона будет обратная сила и он начнет действовать с 1 января 2019 года. Благодаря этому, компенсацию получат семьи, в которых в 2019 году появился третий или последующий ребенок.

Спикер отметил, что инициатива будет обсуждаться на ближайшем заседании Совета Госдумы 13 мая. Нижняя палата будет рассматривать документ в приоритетном порядке.