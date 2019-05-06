Щелчок Трампа. Почему президент США повышает ставки в торговой войне с Китаем

"В течение десяти месяцев Китай платил США пошлины на высокотехнологичную продукцию на $50 млрд в размере 25% и в размере 10% — на другие товары стоимостью $200 млрд. Эти выплаты частично объясняют наш огромный экономический успех. Эти 10% увеличатся до 25% в пятницу", — написал президент в Twitter. Вдобавок будут введены дополнительные 25-процентные пошлины на китайские товары стоимостью $325 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин поставил вопрос ребром: по исходу 10-го и 11-го раундов торговых консультаций американские переговорщики "либо посоветуют президенту заключить сделку, либо — не заключать". Трамп, по-видимому, решил этого не дожидаться: 5 мая он объявил , что тарифы на китайскую продукцию стоимостью $200 млрд вырастут с 10% до 25%. Причем произойдет это уже 10 мая.

Признаки пробуксовки наметились после 10-го раунда переговоров, который прошел в Пекине 30 апреля и 1 мая. Вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант остался недоволен тем, что Пекин не хочет давать гарантий по снижению государственного субсидирования китайских компаний. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер выразил особую обеспокоенность по поводу субсидий, предусмотренных стратегией "Сделано в Китае — 2025" (эта программа призвана обеспечить китайское доминирование в высокотехнологичных отраслях).

Утверждалось , что итоговый договор будет готов к концу мая — июню этого года. Китайцы якобы согласились снизить пошлины в отношении американских товаров или по крайней мере переложить их с продукции сельского хозяйства на другие статьи экспорта США. Таким образом, Трамп мог бы представить сделку как победу для американских фермеров и получить от этого дополнительные очки в преддверии выборов-2020.

Мировые котировки и цены на нефть упали, и причина тому — всего два твита президента США. Вдохновленный ростом американской экономики Дональд Трамп анонсировал новый раунд торгового противостояния с Китаем, объявив о повышении уже существующих тарифов и введении новых с 10 мая. Это решение бросило тень на китайско-американские торговые переговоры, которые уже на этой неделе должны были выйти на финишную прямую. Теперь судьба сделки, над которой Пекин и Вашингтон работали последние несколько месяцев, оказалась под вопросом.

"Переговоры по торговому соглашению с Китаем продолжаются, но идут слишком медленно, потому что [китайцы] пытаются пересмотреть [условия договора]. Этому не бывать!" — подчеркнул президент США.

Заявление Трампа произвело эффект разорвавшейся бомбы — один из аналитиков South China Morning Post (SCMP) сравнил его с "щелчком Таноса" из "Мстителей". Китайские рынки рухнули — основные индексы Шанхая и Шэньчжэня снизились более чем на 5% и 7%. Эхо от твитов президента США прокатилось и по Уолл-стрит: фьючерсы на Dow Jones Industrial Average потеряли 500 пунктов, S&P 500 опустился на 1,8%, Nasdaq-100 — на 2,2%. Цены на нефть также понизились.

Опрошенные SCMP эксперты опасаются, что перезапуск торговой войны усилит риск глобальной рецессии, а новые тарифы ускорят процесс переноса производства из Китая в другие страны Юго-Восточной Азии, подрывая инвестиции и рынок рабочей силы в КНР. Поверх всего этого — углубление фактора политической неопределенности, способной привести к снижению деловой уверенности в Китае.

Неудивительно, что китайское руководство было неприятно удивлено действиями Трампа. По данным The Wall Street Journal, Пекин "не хочет вести переговоры в обстановке угроз и запугивания" и даже рассматривал вариант отменить поездку своей делегации в Вашингтон. Однако затем было объявлено, что делегация Китая все-таки посетит США, поскольку не теряет надежду "на урегулирование этого вопроса совместными усилиями".

По данным источников SCMP, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ может отбыть из Пекина в четверг, на три дня позже, чем планировалось, и пробыть в Вашингтоне в течение недолгого времени. Новые американские тарифы должны вступить в силу уже в пятницу.

Трамп не в первый раз применяет к Китаю тактику "наезд-откат"

Так же как и в бизнесе, президент США предпочитает осуществлять максимальный прессинг в отношении своего оппонента, чтобы затем "разжать кулак" и пойти на некоторые уступки с выгодой для себя. Так, его угрозы объявить Китай валютным манипулятором в 2017 году закончились "императорским" приемом в Пекине и подписанием многомиллиардных контрактов между США и КНР.

В этой же логике (сначала — давление, затем — уступки) развивалась торговая война. Вашингтон начал экономическое противостояние с Пекином летом 2018 года "в свете кражи Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также других несправедливых торговых практик". За этим последовало введение американских торговых тарифов и зеркальные меры Пекина. Но уже в декабре Трамп договорился с председателем КНР Си Цзиньпином о "перемирии", в ходе которого стороны должны были устранить противоречия, вызванные дисбалансом в двухстороннем товарообороте.

Дедлайн для переговоров, изначально назначенный на 2 марта, был впоследствии отменен. Эксперты восприняли это как позитивный знак — казалось, что стороны никуда не торопятся и готовы шаг за шагом идти к достижению компромисса. Более того, в конце апреля сообщалось, что Трамп может еще больше смягчить свои позиции на переговорах с КНР ради заключения торговой сделки. В частности, он якобы исключил из повестки вопрос о предполагаемых случаях коммерческого кибершпионажа со стороны Пекина.

Последние твиты президента США перевернули ситуацию на 180º, сделав более реалистичным сценарий, при котором не будет заключено никакой сделки вообще. Одни эксперты называют это "пощечиной, которую Китай не сможет стерпеть", другие — "выкрутасами", к которым китайское руководство уже в принципе успело привыкнуть. Существуют и опасения в отношении того, что, какая бы теперь ни была заключена сделка, "внутренняя аудитория [Китая] будет воспринимать ее как капитуляцию по отношению к Белому дому".

Впрочем, в Пекине по-прежнему настроены на завершение торговой войны — "поскольку это выгодно как Китаю и США, так и всему миру".

Артур Громов