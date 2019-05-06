Источник: Украина готова возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба"

ТАСС, 6 мая. "Укртранснафта" уведомила "Гомельтранснефть Дружбу" и "Транснефть" о готовности возобновить транзит нефти по трубопроводу "Дружба" по ветке Мозырь-Броды, сообщил ТАСС источник, близкий к украинской компании.

"АО "Укртранснафта" готово с 14:00 мск 6 мая к возобновлению перекачки нефти по нефтепроводу Мозырь-Броды второй очереди", - сказал он. Возобновление прокачки запланировано в объеме 31 тыс. т в сутки.

25 апреля "Укртранснафта" вынужденно прекратила транзит нефти по магистральному нефтепроводу Мозырь-Броды в 21:43. Такое решение компания, в частности, приняла, руководствуясь соглашением о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины. Согласно условиям этого договора, "Укртранснафта", как сообщила ее пресс-служба, имеет право остановить прием российской нефти, если сырье не соответствует качественным показателям. При этом все материальные убытки возлагаются на сторону, нарушившую свои обязательства.