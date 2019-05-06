Инфляция в России в предпраздничную неделю составила 0,1%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Потребительские цены в России за период с 23 по 29 апреля 2019 года выросли на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Такая динамика сохраняется третью неделю подряд. С начала года инфляция в РФ набрала 2%.

По данным статистики, за прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,1%, свинину - на 0,7%, баранину - на 0,4%, маргарин, рис и карамель - на 0,3%, говядину, мороженую рыбу, ржаной хлеб, шоколадные конфеты и печенье - на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,7%, мясо кур и сахар-песок - на 0,3%, полукопченую колбасу - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%, в том числе на белокочанную капусту - 4%, репчатый лук - 3,7%, морковь - 2,4%, картофель - 2,0%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 1,6% и 0,8% соответственно.

Цены на бензин не изменились, на дизельное топливо - снизились на 0,1%.