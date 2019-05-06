Сбербанк спишет задолженности по кредитам пострадавших в ЧП в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Сбербанк принял решение урегулировать задолженности по кредитам пострадавших при крушении рейса Москва - Мурманск в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Сбербанк принял решение, после проверки всех данных, урегулировать задолженности по кредитам для пострадавших в авиационном происшествии в аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении банка.

Сбербанк также выразил соболезнования родным и близким пострадавших в результате крушения самолета: "Мы сочувствуем всем, кого затронула эта трагедия".

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.