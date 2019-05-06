"Уральские авиалинии" планируют увеличить пассажиропоток до 9,6 млн человек в 2019 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" планирует в 2019 году увеличить пассажиропоток и перевезти 9,6 млн человек, говорится в годовом отчете компании.

"В 2018 году "Уральские авиалинии" перевезли более 9 млн пассажиров. <...> В планах на 2019 год - увеличить этот показатель и перевезти 9,6 млн пассажиров", - говорится в отчете компании со ссылкой на генерального директора Сергея Скуратова. При этом отмечается, что пассажиропоток за 2018 год вырос на 12,5% по сравнению с показателем предыдущего года.

По словам Скуратова, компания планомерно обновляет свой флот и до конца 2019 года рассчитывает увеличить количество самолетов до 52. На сегодняшний день авиапарк "Уральских авиалиний" насчитывает 45 лайнеров производства европейского концерна Airbus.

"В 2018 году мы приобрели в операционный лизинг четыре самолета, три Airbus А321 и один Airbus А320, и заключили контракты на поставку новых типов самолетов: Airbus A321/А320 neo и Boeing 737 МAX 8. До конца 2019 года количество самолетов увеличится до 52", - говорится в отчете.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний, по итогам прошлого года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.