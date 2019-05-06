Перевозки пассажиров поездами "Сапсан" выросли за январь - апрель 2019 года на 7,8%

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Высокоскоростные поезда "Сапсан" за январь - апрель 2019 года перевезли более 1,6 млн пассажиров - на 7,8% больше, чем за аналогичный период прошедшего года. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

В том числе перевозки между Москвой и Санкт-Петербургом за четыре месяца 2019 года составили 1,5 млн человек.

"В апреле 2019 года высокоскоростными поездами "Сапсан" перевезено 463 тыс. пассажиров, что на 4,9% больше, чем в апреле прошлого года. В том числе услугами "Сапсанов", курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом, воспользовались 418 тыс. пассажиров", - отмечается в пресс-релизе холдинга.

В РЖД также обратили внимание на спрос на групповые поездки высокоскоростными поездами. "Отметим, что в составе организованных групп пассажиров услугой проезда высокоскоростными поездами "Сапсан" на маршруте Москва - Санкт-Петербург за январь - апрель 2019 года воспользовались свыше 27 тыс. человек (+ 18%)", - говорится в сообщении компании.

В настоящее время в России эксплуатируются 16 поездов "Сапсан" в 10-вагонном исполнении. Они курсируют на маршрутах Москва - Санкт-Петербург и Санкт-Петербург - Нижний Новгород со скоростью до 250 км/ч. Всего с начала эксплуатации поездов "Сапсан" в декабре 2009 года ими воспользовались 35,1 млн пассажиров.