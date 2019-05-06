"Ютэйр" в I квартале 2019 года сократила убыток по РСБУ до 2,55 млрд рублей

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Чистый убыток авиакомпании "Ютэйр" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2019 года сократился по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 12,5%, до 2,55 млрд руб. Это следует из материалов компании.

Выручка "Ютэйр" в отчетном периоде снизилась на 3,7%, до 10,25 млрд рублей, валовый убыток сократился на 5,5%, до 2,46 млрд рублей.

"Ютэйр" - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний", в 2018 году перевезла 7,9 млн пассажиров. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).