ФНС в январе - марте перечислила 5,2 трлн рублей в консолидированный бюджет России

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) в I квартале 2019 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 5,2 трлн рублей, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Михаил Мишустин.

"В январе - марте 2019 года ФНС России также сохранила положительный тренд по налоговым поступлениям. В консолидированный бюджет России поступило на 12,2% больше, чем за первый квартал прошлого года [5,2 трлн рублей, на 566 млрд рублей больше]", - сказал Мишустин.

Сборы по НДПИ

ФНС в I квартале 2019 года перечислила в бюджет РФ 1,478 трлн рублей платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что на 15,8% больше, чем годом ранее.

"У нас по НДПИ в I квартале 2019 года поступления 1 трлн 478 млрд рублей. Это плюс 15,8% к соответствующему периоду - I кварталу 2018 года", - сказал Мишустин.

Фирмы-однодневки

Количество компаний-однодневок в России минимальное - их доля составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных предприятий.

"Мы фиксируем минимальное количество компаний, которые можно назвать однодневками. Их сегодня меньше 5% от числа действующих", - сказал Мишустин.

По его данным, сейчас в России действует около 4 млн юрлиц, а количество компаний однодневок составляет 187 тыс. "То есть можно сказать, что использование компаний-однодневок уходит в прошлое", - отметил глава ФНС.