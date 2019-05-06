{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФНС в январе - марте перечислила 5,2 трлн рублей в консолидированный бюджет России

Это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) в I квартале 2019 года перечислила в консолидированный бюджет РФ 5,2 трлн рублей, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава ведомства Михаил Мишустин.

"В январе - марте 2019 года ФНС России также сохранила положительный тренд по налоговым поступлениям. В консолидированный бюджет России поступило на 12,2% больше, чем за первый квартал прошлого года [5,2 трлн рублей, на 566 млрд рублей больше]", - сказал Мишустин.

Сборы по НДПИ 

ФНС в I квартале 2019 года перечислила в бюджет РФ 1,478 трлн рублей платежей по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ), что на 15,8% больше, чем годом ранее. 

"У нас по НДПИ в I квартале 2019 года поступления 1 трлн 478 млрд рублей. Это плюс 15,8% к соответствующему периоду - I кварталу 2018 года", - сказал Мишустин.

Фирмы-однодневки 

Количество компаний-однодневок в России минимальное - их доля составляет менее 5% от общего числа зарегистрированных предприятий.

"Мы фиксируем минимальное количество компаний, которые можно назвать однодневками. Их сегодня меньше 5% от числа действующих", - сказал Мишустин.

По его данным, сейчас в России действует около 4 млн юрлиц, а количество компаний однодневок составляет 187 тыс. "То есть можно сказать, что использование компаний-однодневок уходит в прошлое", - отметил глава ФНС.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Арктика сегодня
Более 480 млн рублей выделят на ремонт дорог Архангельска в 2019 году
В городе отремонтируют 12 участков дорог протяженностью около 18 км
Читать полностью