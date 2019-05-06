"Лаборатория Касперского" приобрела 29,5% акций разработчика офисных приложений "МойОфис"

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" вошла в капитал компании "Новые облачные технологии" (НОТ), занимающейся разработкой пакета офисных приложений "МойОфис", став владельцем 29,5% ее акций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НОТ.

"Изменение долей произошло за счет покупки части акций у основного акционера "Новых облачных технологий" Андрея Чеглакова, в результате сделки он сохранил 48,3% акций. В октябре 2018 года уставный капитал компании - разработчика российского ПО "Мой офис" был увеличен в два раза, что сделало покупку такого объема акций возможным", - сообщили в пресс-службе НОТ, при этом сумму сделки в компании не раскрыли.

Компания "Новые облачные технологии" - российский разработчик решений для совместной работы со всеми типами документов, обмена сообщениями и хранения файлов. Компания с 2013 года разрабатывает программные продукты для российских пользователей под брендом "МойОфис".

"МойОфис" - российский пакет офисных программ, который предоставляет платформу для совместного редактирования и хранения документов, почтовую систему, а также полный набор современных офисных приложений для всех популярных операционных систем, веб-браузеров и мобильных платформ.