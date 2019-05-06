Магазин "Плеер.ру" возобновил работу

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Магазин техники "Плеер.ру" возобновил работу после нарушения законодательства РФ о применении онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники). Об этом сообщил ТАСС сотрудник колл-центра магазина.

"Работаем, все, как обычно. Принимаем только карты "Мир", также возможен наличный расчет, при оплате курьеру - по техническим причинам, возможна оплата только наличными", - сказал он.

Ранее Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ подтвердила факт закрытия интернет-магазина электроники "Плеер.ру" из-за грубого нарушения законодательства РФ о применении онлайн-ККТ (контрольно-кассовой техники).

Как сообщали ТАСС в Ассоциации компаний интернет-торговли, "Плеер.ру" является одним из популярных интернет-магазинов, имеющий более 6 млн посещений в месяц, его выручка превышает 10 млрд рублей в год.

В июле 2018 года сообщалось, что в офисе интернет-магазина электроники на юге Москвы проходят следственные действия. Тогда ФНС и ФСБ России обнаружили нарушения в работе интернет-магазина, незаконная деятельность была пресечена.

Как отмечали тогда в ФНС, в ходе оперативных мероприятий выяснилось, что магазин не применяет онлайн-ККТ, хотя должен был перейти на новый порядок с 1 июля 2018 года. Полученная выручка в налоговой отчетности не фиксировалась, налоги с такой выручки не исчислялись и не уплачивались, указали в налоговой службе.